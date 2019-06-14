العباني: علاقة السراج وإرتباطه بالمليشيات وزعماء الإرهاب انكشفت أمام المجتمع الدولي

ليبيا – علق عضو مجلس النواب محمد العباني على تصريحات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج التي أنتقد بها تمديد مجلس الأمن لقرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ،قائلاً:”لم يعد لتصريحات السراج معنى بعد أن فقد قوته تحت وطأة ضربات الجيش بطرابلس وخسارته التأييد الدولي”.

العباني أكد في تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس أن علاقة السراج وإرتباطه بالميليشيات وزعماء الإرهاب والإجرام والمهربين افتضح أمام المجتمع الدولي.

وشدد عضو مجلس النواب أن تصريحات السراج تأتي نتيجة تضرره من القرار إذ إنه يتلقى إمدادات بالسلاح والأفراد عبر المطارات والموانئ التركية،منوّها إلى أن رعاة الإرهاب في ليبيا سيستاؤون أيضا من القرار الذي لا يأتي في صالحهم ولا صالح الإرهابيين المرتبطين بتركيا وقطر وإيران.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية