المستشار صالح: لامحادثات سلام قبل سيطرة القوات المسلحة على العاصمة طرابلس

ليبيا – قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إنه لا يمكن إجراء محادثات سلام قبل السيطرة على العاصمة طرابلس.

المستشار صالح أكد في مقابلة خاصة مع وكالة “رويترز” أمس الخميس أن عملية تحرير طرابلس ليست عملية عسكرية سهلة.

وأضاف :”أن العاصمة يسكنها أكثر من مليوني ليبي وهذه المجموعات المسلحة تتمترس بالأشخاص وبالمباني”، موضحاً أن الجيش الوطني يمتنع عن استخدام الأسلحة الثقيلة للحد من الضرر على الممتلكات.

وأردف :”الجيش كان في إمكانه أن يقوم بعملية قوية واستعمال كل أنواع الاسلحة ولكن هؤلاء ليبيون ونحافظ على أي قطرة دم مهما كان”.

المستشار صالح أعرب عن رفضه لأي إقتراح بإنسحاب الجيش أو الموافقة على وقف إطلاق النار ، لافتاً إلى أن العملية العسكرية يجب أن تحسم وأن الحل السياسي يجب في كل الأحوال أن يأتي حتى بعد تحرير العاصمة طرابلس.

وإختتم رئيس مجلس النواب حديثه بالقول:” إذا كان حد يستطيع أن يخرج هذه الجماعات بسلام، الجيش يرجع الى ثكناته وتشكل حكومة وحدة وطنية وكل شيء ينتهي ، لكن لن يستطيع فائز السراج أن يأمر هذه الجماعات بالخروج من العاصمة”.

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