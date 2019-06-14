اللواء المنفور: أسقطنا طائرة حربية بمدينة مصراتة وقتل قائدها نوري الغرياني

ليبيا – أكد قائد غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش اللواء محمد المنفور إسقاط الجيش طائرة تابعة لحكومة الوفاق في منطقة الدافنية بمدينة مصراتة ما أدى لوفاة قائد الطائرة الحربية بعد إصابتها.

اللواء المنفور قال في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أمس الخميس إن دفاعات الجيش تمكنت من إسقاط الطائرة الحربية والتي يقودها طيار يدعى “نوري رمضان الغرياني” في منطقة الدافنية.

سقوط طائرة من نوع L39 تابعة للكلية الجوية مصراتة في الدافنية ومصرع طيارها

يشار إلى أن طائرة التدريب 39 التي اسقطت في الدافنية غرب مصراتة تم تطويرها بالكلية الجوية مصراتة لتحمل القنابل وتقصف مواقع القوات المسلحة بعد فقدانهم لطائرتي الميراج التي سقطت الاولى في محيط قاعدة الوطية وفر طيارها فيما سقطت الاخرى في منطقة الهيرة وتم أسر طيارها المرتزق.

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