العريبي: الجيش الوطني حام للموانئ النفطية

أعرب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية النيابية عيسى العريبي عن رفضه وأدانته لتصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الأخيرة.

وأشار العريبي في تصريحات نقلها عنه موقع مجلس النواب إلى أن سيطرة الجيش الوطني على المؤاني والحقول النفطية قاد لزيادة معدلات الإنتاج وساهم في تأمين كافة المنشأت ما جعل العمل يسير بشكل ممتاز.

وكان صنع الله قد عبر عن قلق المؤسسة من الوجود العسكري داخل ميناء راس لانوف مبينا أن مجموعة تتكون من 80 عسكريا دخلت إلى الميناء واستولت على أحد المباني وخصصته للاستخدام العسكري.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه المعارك بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على تخوم العاصمة طرابلس.

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