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العريبي: الجيش الوطني حام للموانئ النفطية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية النيابية عيسى العريبي عن رفضه وأدانته لتصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الأخيرة.

وأشار العريبي في تصريحات نقلها عنه موقع مجلس النواب إلى أن سيطرة الجيش الوطني على المؤاني والحقول النفطية قاد لزيادة معدلات الإنتاج وساهم في تأمين كافة المنشأت ما جعل العمل يسير بشكل ممتاز.

وكان صنع الله قد عبر عن قلق المؤسسة من الوجود العسكري داخل ميناء راس لانوف مبينا أن مجموعة تتكون من 80 عسكريا دخلت إلى الميناء واستولت على أحد المباني وخصصته للاستخدام العسكري.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه المعارك بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على تخوم العاصمة طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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