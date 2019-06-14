العريبي: نرفض تصريحات صنع الله.. والجيش هو من أمن الحقول النفطية فزادت معدلات الإنتاج

ليبيا – أعلن رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي رفضه وأدانته لتصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بخصوص سيطرة الجيش على الموانئ والحقول النفطية.

العريبي أكد وفقاً للمكتب الإعلامي لمجلس النواب على أنه بعد سيطرة الجيش الوطني على الموانئ والحقول النفطية زادت معدلات الإنتاج حيث تنعم كافة المنشآت التي يؤمنها الجيش الوطني بالأمن والأمان ويسير العمل بشكل ممتاز مما زاد من صادرات النفط،على حد قوله.

هذا وإتهم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في بياناً له أمس الخميس الجيش بالسيطرة على أحد مباني رأس لانوف النفطي بقيادة اللواء عبد الله نور الدين الهمالي وتخصيصه للاستخدام العسكري.

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