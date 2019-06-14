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معيتيق: حفتر يريد العودة بالبلاد إلى حقبة حكم القذافي

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

اتهم النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر بالسعي إلى الوصول لحكم ليبيا.

وقال معيتيق في رده على سؤال خلال حوار أجرته معه قناة فوكس نيوز الأمريكية، “إن حفتر رجل عسكري ليس لديه خطط للبلد يريد فقط التحكم في البلد، حفتر لا يؤمن بالديمقراطية ولا الانتخابات أو التعاون مع المجتمع الدولي، لتحقيق الرخاء في ليبيا، ويريد العودة بالبلاد إلى حقبة حكم القذافي”، بحسب تعبيره.

وأضاف معيتيق، “عندما تشكلت حكومتنا كان معدل الإنتاج النفطي مائة وعشرون ألف برميل يوميا، وهذا الإنجاز هو نتيجة لجهود حكومة الوفاق واستثماراتها في هذا المجال، عندما بدأت حكومتنا عملها بعض المدن مثل سرت كانت محتلة من قبل تنظيم داعش، لا نجدهم اليوم، وما قام به حفتر هو جلب قواته من مسافة ألف وخمسمائة كم للهجوم على عاصمة ليبيا، مما اضطر قواتنا لحماية العاصمة، وهذا سمح لتنظيم داعش بالظهور مجددا في مناطق أخرى في ليبيا والتحرك بحرية، وقد خلق هذا مشكلة قد تستمر لفترة طويلة لا نريد أن نرى سيناريو في ليبيا مماثل لما حدث في سوريا”، بحسب قوله.

 

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليق

  • هذا المعتوه معتيق يتصور ان يخاطب خرفان مجانين بلا عقل يضحك عليهم بكلام كله اكاذيب وعكس الحقيقة فالمشير خليفة حفتر كان من المعارضين لنظام القذافى ومن اشد المؤيدن لاجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وكل الاتفاقات التى وقعها فى فرنسا وايطاليا وابوظبى تشهد بذلك ولم يقل يوما انه يريد حكم ليبيا من خلال مجلس عسكرى دون انتخابات اما المضحك ان ينسب هذا المختل عقليا احد انجازات الجيش الليبى وقائده المشير خليفة حفتر لنفسه والعالم كله واولهم الرئيس ترامب اشاد بتحرير الجيش الوطنى للموانئ النفطية والابار النفطية وحمايتها وقدم شهداء من ضباطه وجنوده فى مواجهة مليشيات ارهابية للجضران مدعومة من حكومة هذا المجرم الكذاب ولم يحصل الجيش الوطنى على اى عائد من النفط رغم انه نن يحميها بينما بنفق هذا المجرم وعصابته عائدات النفط على دعم المليشيات الارهابية التى تقاتل الجيش الوطنى هل رايتم كذاب اكثر من هذا المعتوه الذى سيحاكم بعد التحرير على جرائمه التى لن تسقط ابدا

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