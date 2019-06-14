سلامة: الوضع داخل مجلس الأمن ليس مثاليا ويشوبه الانقسام

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إن الوضع داخل مجلس الأمن ليس مثاليا، ويشوبه الانقسام والتنافر.

وأوضح سلامة في مؤتمر صحفي جمعه اليوم مع وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، بمقر الخارجية التونسية، أن الوضع في ليبيا تراجع كثيرا في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن العملية السياسية لا يمكن أن تستمر مثلما كانت عليه قبل العمليات العسكرية في طرابلس.

المبعوث الأممي إلى ليبيا، قال إن الدول الفاعلة في مجلس الأمن لديها دراية بالمأزق الذي دخلت فيه العملية العسكرية، والذي يتطلب العودة إلى العملية السياسية.

وأوضح سلامة أن تلك الدول لمست قدرا من الواقعية لم يكن موجودا في مطلع الاشتباكات، وأن ما وصفها بحالة العقم من مجلس الأمن حول الأزمة الليبية يجب أن تتوقف.

هذا وكشف المبعوث الأممي إلى ليبيا، عن لقاء جمعه قبل عشرة أيام بالقائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، دون أن يتحدث عن تفاصيله.

وأوضح سلامة أنه أجرى عدة لقاءات الأسبوع الماضي مع مسؤولين بحكومة الوفاق، مشيرا إلى إمكانية سماع مبادرات سياسية خلال الأيام القادمة من الطرفين.

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