زيدان: مرتزقة القذافي كانت إشاعة ووسيلة لإنجاح فبراير

اعترف رئيس وزراء الحكومة المؤقتة الأسبق، علي زيدان، أنه أخطأ حين صرح بوجود مرتزقة تقاتل إلى جانب، معمر القذافي، أثناء أحداث 2011،م، مشيرًا إلى أنه لم يذكر أنهم كانوا في جنوب الزاوية.

وأوضح زيدان، في لقاء له على فضائية “الوسط”، ردًا على توجيه اللوم له بشأن هذه التصريحات الغير دقيقة والتي كانت تحريضًا واضحًا بالكذب ضد النظام آنذاك، بأنه وردت إليه معلومات بوجود مرتزقة في الجنوب وأنهم من تشاد، مؤكدًا أنه اكتشف بعد ذلك أن تلك المعلومات غير صحيحة.

وأشار زيدان، إلى أنه التقى بعض التشاديين، لافتًا إلى أنهم أوضحوا له أن هذه المعلومات غير صحيحة، قائلاً: “صرحت بعد ذلك بأن تلك المعلومات لم تكن صحيحة”.

وكشف زيدان، أن معلومات من كانوا في المشهد آنذاك، كانت محدودة، مشيرًا إلى أن الأحداث كانت في بدايتها، قائلاً: “كانت مجموعة النظام تدافع عن نظامها، ونحن كنا ندافع عن نجاح 17 فبراير”.