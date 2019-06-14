بوقادوم: لدول الجوار الثلاث أهمية في تحقيق السلم في ليبيا

أكد وزير الخارجية الجزائري، الصابري بوقادوم، أن للجزائر وتونس ومصر أدوارا محورية لعودة الاستقرار والسلم في ليبيا، والتوصل إلى حل ليبي ليبي، ورفض أي تدخل خارجي.

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