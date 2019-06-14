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بوقادوم: لدول الجوار الثلاث أهمية في تحقيق السلم في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد وزير الخارجية الجزائري، الصابري بوقادوم، أن للجزائر وتونس ومصر أدوارا محورية لعودة الاستقرار والسلم في ليبيا، والتوصل إلى حل ليبي ليبي، ورفض أي تدخل خارجي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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