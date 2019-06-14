بدء ضخ الوقود لمحطة أوباري الغازية بعد مدها بما يلزم من الوقود الخاص بالتشغيل 

العنوان_أوباري أحد مهندسي شركة الكهرباء بالمنطقة الجنوبيةبدء ضخ الوقود لمحطة أوباري الغازية بعد موافقة المؤسسة الوطنية بمد المحطة بما يلزم من الوقود الخاص بالتشغيل

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