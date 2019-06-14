هل يستغل المتحاربون الليبيون المهاجرين في معاركهم؟

مع استمرار الحرب في محيط العاصمة الليبية طرابلس تزداد معاناة المهاجرين داخل مراكز الاحتجاز، ومنظمات دولية تخشى من استخدام بعض المهاجرين في الحرب الدائرة في جنوب العاصمة. ما هي الظروف التي يعيشها المهاجرون في ليبيا؟ وهل يتم استغلالهم في الحرب الدائرة؟

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