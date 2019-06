التقى وفد من المجلس الاستشاري، مكون من “أبو القاسم قزيط” و”عبدالله جوان” الخميس، القائمة بأعمال السفير الأمريكي “ناتالي بيكر” رفقة الفريق السياسي بالسفارة، وذلك بالعاصمة التونسية.

وناقش الطرفان خلال اللقاء موقف الولايات المتحدة من أحداث طرابلس، حيث أكدت “بيكر” على ضرورة العودة إلى العملية السياسية.

كما أكدت “بيكر” أن حكومة الوفاق هي الطرف الرئيسي في أي مفاوضات قادمة، وأي مفاوضات قادمة لا يجب أن تكون ثنائية بل واسعة من الفاعلين الحقيقيين.

The post وفد من «المجلس الاستشاري» يلتقي «بيكر» في تونس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية