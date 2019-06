التقت القائم بالأعمال المؤقت بسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، ناتالي بيكر، بـ 21 من شباب وشابات من جميع أنحاء ليبيا.

وقالت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية في ليبيا، أنهم سوف يسافرون إلى الولايات المتحدة هذا الصيف في برامج التبادل YES و Space Camp. تهانينا!

