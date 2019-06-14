اخبار ليبيا الان

رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح: الرئيس السيسي أكد لي أن البرلمان هو الممثل الشرعي للشعب الليبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

يستضيف هذا الحوار رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، ودار الحديث معه حول لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إذ قال إن السيسي أكد اعترافه بشرعية البرلمان كممثل للشعب الليبي، وبالجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك