رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح: الرئيس السيسي أكد لي أن البرلمان هو الممثل الشرعي للشعب الليبي

يستضيف هذا الحوار رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، ودار الحديث معه حول لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إذ قال إن السيسي أكد اعترافه بشرعية البرلمان كممثل للشعب الليبي، وبالجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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