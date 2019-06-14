اجتماع باجدابيا لبحث قضية الاعتداءات على خطوط مياه النهر الصناعي

عقد بموقع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أجدابيا، اجتماع موسع لبحث قضية الاعتداءات المتكررة على خطوط مياه النهر، والحد منها، واتخاذ الإجراءات القانونية والرادعة من قبل جميع الأجهزة الأمنية في المدينة.

هذا واستعرض الاجتماع مقترح توفير بدائل عن الوصلات غير الشرعية، المقدم من إدارة منظومة النهر، لإزالة كل الوصلات غير الشرعية، وإيجاد طرق أنسب للقضاء على هذه ظاهرة الاعتداء على خطوط المياه.

هذا ومن المتوقع البدء في المقترح خلال الفترة المقبلة، في حين تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المقترح.

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