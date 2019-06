قال محمود إسماعيل، الباحث في الشؤون السياسية والقانونية الليبية، إن استخدام المرافق الحيوية وخاصة النفطية، كأحد أدوات الصراع، في ظل الاشتباكات الحالية، لا يتوافق مع السياسة الدولية.

وأوضح إسماعيل أنه لا علاقة بين المؤسسة الوطنية للنفط بالصراع بين الأطراف المتحاربة لأنها ملك لكل الليبيين، وطالب إسماعيل الأمم المتحدة بالتدخل لحل الأزمة.

The post محلل سياسي: على الأمم المتحدة التدخل لحل الأزمة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية