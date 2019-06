سياسي ليبي: من حق الجيش تأمين المنشآت النفطية

أكد عز الدين عقيل الكاتب والباحث السياسي الليبي، على أن هناك عصابات تقوم بالهجوم على المنشآت النفطية، مشيرا إلى أحقية الجيش التدخل لمواجهة هذه العصابات، باعتباره المنوط تحقيق الاستقرار بعد انهيار كل المؤسسات الأخرى من أجل حماية الليبيين والثروة النفطية.

وأوضح عقيل أن إنتاج النفط لن يتأثر بما يدور من صراع لأن الجماعات المسلحة فقدت قدرتها على المواجهة وعلى السيطرة على المنشآت النفطية مؤكدا أنه تتبقى أيام معدودة لدخول الجيش طرابلس بعد القضاء على هذه الجماعات.

وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط قد أعربت أمس الخميس عن قلقها الشديد من استمرار أعمال العنف، مضيفة أنها قد تجلي موظفيها من الميناء لأسباب أمنية.

