قال النائب زايد هدية، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية في البرلمان الليبي، إن البرلمان بصدد اتخاذ إجراءات ضد النواب الذين تغيبوا عن الجلسات لفترات طويلة.

وأشار هدية، في تصريحات صحافية، إلى أن مجموعة من النواب يعدون مقترحا لمناقشته بالبرلمان يتعلق بالمتغيبين عن الجلسات، والنواب الذين حاولوا عقد جلسات منفصلة في طرابلس.

