وزير الداخلية الإيطالي يتهم منظمة إنقاذ ألمانية باللعب بحياة المهاجرين في ليبيا

أعلن وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني، اليوم الجمعة، أن سفينة منظمة (سي ووتش) الألمانية غير الحكومية، غيرت مسارها مجدداً، وقال في تغريدة “إن السفينة تتحرك يميناً ويساراً وتلعب بحياة المهاجرين، على الرغم من أنها طلبت ميناء لإنزال المهاجرين على متنها ونالت موافقة ميناء طرابلس” في ليبيا.

وكانت المنظمة الإنسانية الألمانية قد أعلنت الأربعاء الماضي أن سفينتها أنقذت 52 مهاجراً، كانوا على متن قارب مطاطي على بعد حوالي 47 ميلاً بحرياً عن مدينة الزاوية، شمال غرب ليبيا.

وكان وزير الداخلية الايطالي، الذي أعلن إغلاق موانئ بلاده أمام المهاجرين، قد طالب السفينة بإنزال المهاجرين في ميناء طرابلس بحكم أنه الميناء الاقرب، على حد وصفه.

