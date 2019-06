وزير تعليم الوفاق يلتقي بعثة الاتحاد الأوروبي والمجلس الثقافي البريطاني

اجتمع وزير التعليم دكتور عثمان عبدالجليل مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السيد ألن بوقيجا في حضور وكيل الوزارة لشئون الهيئات الدكتور محمد النوير ومدير مكتب التعاون الدولي الدكتور سلطان عبدالنبي والدكتور مختار جويلي مستشار التعليم التقني في الوزارة ومدير المجلس الثقافي البريطاني السيد بن لوتين ومستشاريه ومدير المشروعات والتعاون الدولي لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا اليوم الجمعة في العاصمة التونسية.

وتناول الاجتماع تطوير سبل التعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا في تطوير العملية التعليمية وتركز اللقاء على إعادة تفعيل مشروع الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم التقني في ليبيا الذي يشرف على تنفيذه المجلس الثقافي البريطاني بتمويل من الاتحاد الاوروبي.

