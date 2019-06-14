السعيدي: المؤسسة العسكرية هي من ستحدد توقيت وقف القتال في طرابلس

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن دول الجوار تحاول أن تبعث رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن ليبيا تحتاج لحل سياسي وليس عسكري عندما تسيطر قوات المشير حفتر على طرابلس وتعود لأهلها.

السعيدي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية” اليوم الجمعة أن دول الجوار لن تقدم أي مبادرة لحل الأزمة في ليبيا في ظل الأوضاع الحالية بسبب وضع الجزائر المضطرب وكذلك تونس التي يسيطر عليها الإخوان المسلمين بينما مصر تحاول أن تقدم حلولاً واقعية للأزمة في ليبيا.

وبشأن وقف إطلاق النار، قال السعيدي إن المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر هي من تحدد ساعة وقف القتال في طرابلس ولا أحد يقرر عنها ذلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية