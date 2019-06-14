عاجل /مصادر للعنوان :اطلاق سراح نجل أمين عام رئاسة وزراء حكومة الوفاق ( د. الطاهر عامر ) مقابل 2 مليون دينار ليبي عقب اختطافه من قبل مسلحين مجهولين

العنوان_طرابلس مصادر للعنوان :اطلاق سراح نجل أمين عام رئاسة وزراء حكومة الوفاق ( د. الطاهر عامر ) مقابل 2 مليون دينار ليبي، عقب اختطافه من قبل مسلحين مجهولين .

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