عاجل /مصادر للعنوان :اطلاق سراح نجل أمين عام رئاسة وزراء حكومة الوفاق ( د. الطاهر عامر ) مقابل 2 مليون دينار ليبي عقب اختطافه من قبل مسلحين مجهولين

العنوان_طرابلس مصادر للعنوان :اطلاق سراح نجل أمين عام رئاسة وزراء حكومة الوفاق ( د. الطاهر عامر ) مقابل 2 مليون دينار ليبي، عقب اختطافه من قبل مسلحين مجهولين .
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صحيفة العنوان الليبية
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