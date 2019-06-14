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#عاجل /مصادر للعنوان :اطلاق سراح نجل أمين عام رئاسة وزراء حكومة الوفاق ( د. الطاهر عامر ) مقابل 2 مليون دينار ليبي عقب اختطافه من قبل مسلحين مجهولين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_طرابلس مصادر للعنوان :اطلاق سراح نجل أمين عام رئاسة وزراء حكومة الوفاق ( د. الطاهر عامر ) مقابل 2 مليون دينار ليبي، عقب اختطافه من قبل مسلحين مجهولين .

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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