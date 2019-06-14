عمليات القوات المسلحة: إدعاءات صنع الله بشأن مرفأ رأس لانوف تهم باطلة لا أساس لها من الصحة

ليبيا – قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بلقيادة العامة في بيان له أمس الخميس إن تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس مصطفى صنع الله حول خطورة التواجد العسكري في مرفأ رأس لانوف النفطي ادعاءات وتأتي تنفيذا لأوامر تنظيم الإخوان الإرهابي.

غرفة عمليات الكرامة قالت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه أن تصريحات صنع الله ادعاءات وتهم باطلة وعارية عن الصحة وما هي إلا أوامر من سادته في تنظيم الإخوان الإرهابي.

وفند المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة ادعاءات صنع الله،مذكرا بتصريحات سابقة له إبان عملية تحرير الهلال النفطي 2018.

وذكّر الجيش صنع الله بتضحيات القوات المسلحة وبطولاتهم التي قدموها التي أوصلت صادرات النفط إلى مليون ومائتي ألف برميل يوميا حاليا.

واختتم الجيش الليبي بيانه مترحما على أبطال القوات المسلحة الذين سقطوا في الهلال النفطي دفاعا عن قوت الليبيين منذ انطلاق عملية البرق الخاطف وعملية البرق الساحق وعملية الاجتياح المقدس وصدهم الهجوم مرتين وتسليمهم الموانئ والحقول النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط حفاظا على قوت الشعب ثروة الليبيين.

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