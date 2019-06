أجرى رئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية التونسي، “خميس الجهيناوي”، هنأ فيها تونس بحصولها على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن.

وتناول الطرفان تطورات الوضع في ليبيا وما تشهده العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية من عدوان، وتأثير ذلك على دول الجوار.

