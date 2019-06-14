قوات الجيش تتمكن من مباغتة تنظيم “داعش” وقتل كافة عناصره في الفقهاء

أخبار ليبيا 24 – خاص

هذه المرة ليس ككل مرة، فالكل يعلم أنه عادة ما تباغت عناصر التنظيم الإرهابي “داعش” تمركزات القوات المسلحة والمناطق الآمنة في جنوب ليبيا، ولكن هذه المرة شنت قوات كتيبة خالد بن الوليد التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي والقوات المساندة، هجوم عنيف ضد تمركز لعناصر “داعش” في منطقة شرشرة بالقرب من بلدية الفقهاء جنوب ليبيا .

وتمكن قوات الجيش من رصد تجمع للعناصر الإرهابية في المنطقة المذكورة وكانت تهم لشن هجوم على بعض مواقع تابعة للقوات المسلحة، لكن كانت الأفضلية هذه المرة للقوات المسلحة .

وهذا أكبر دليل على أن القوات المسلحة أصبحت أكثر جاهزية عما قبل، ويمكنها التصدي للتنظيم التي يسقط كل يوم، وكاد أن يكون في خبر كان .

وانطلقت شرارة المعركة مع الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، واستمرت حتى بعد عصر اليوم، وتم القضاء على كل العناصر الإرهابية وتدمير السيارات التي كانوا يستقلونها.

يشار إلى أن “تنظيم داعش شن هجوم في منتصف أبريل الماضي على تمركز للقوات المسلحة بالقرب من بلدة الفقهاء تمكنوا خلالها من قتل عدد من أفراد الجيش .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24