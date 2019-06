التقى أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي، صباح اليوم الجمعة، بالوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا “د. أندرو موريسون” السفير البريطاني لدى ليبيا “مارتن رينولد”.

وناقش اللقاء أحداث طرابلس وسبل إنهاء الاشتباكات وحل الأزمة.

