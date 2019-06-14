جنائي بنغازي يضبط رافعة “فورك” تعود ملكيتها لشركة شحات للتوكيلات الملاحية

بنغازي 14 يونيو 2019 (وال) – ضبط قسم البحث الجنائي بنغازي رافعة (فورك) نوع ميتوشي كانت متواجدة بمنطقة قنفودة أثناء الحرب على الإرهاب في إحدى مزارع سيدي منصور تعود ملكيتها لشركة شحات للتوكيلات الملاحية.

وأوضح القسم أنه تم إحالة كتاب من مدير الشؤون الفنية بشركة شحات للتوكيلات الملاحية مدون عليها تأشيرة رئيس القسم بشأن واقعة فقدان عدد 2 روافع (فورك) نوع ميتوشي كانت متواجدة بمنطقة قنفودة أثناء الحرب على الإرهاب.

وأكد أنه تم اكتشاف صورة لإحدى الروافع معروضة للبيع في إحدى المزارع حيثُ قيمة الرافعة تساوي 125 ألف يورو كما موضح بالفواتير عليها تم تكليف أعضاء التحريات بالمجموعة بالبحث والتحري على مكان المزرعة المذكورة.

وأشار القسم إلى أن معلومات وردت من أعضاء التحريات بأنه تم التعرف على مكان المزرعة وهي بمنطقة بوهادي طريق سيدي منصور عليه تم الانتقال إلى المزرعة و التعرف على مالك المزرعة وتبين صحة المعلومات ووجود الرافعة والتعرف عليها عن طريق رقم الهيكل عليها.

وتابع قسم البحث الجنائي انه تم استحضار الرافعة إلى القسم وكذلك استحضار صاحب المزرعة وبالاستدلال معه أفاد بأنه متحفظ عليها منذ الحرب على الإرهاب سنة 2016 كونها كانت لدى الدواعش في محور الليثي.

وأفاد القسم أنه تم تكليفه بالمثول أمام النيابة العامة كوّن المشتكي لايرغب في رفع الدعوى ضده وتم حجز الرافعة داخل القسم لحين صدور تعليمات النيابة العامة بتسليمها للمشتكي.(وال – بنغازي) ر ع/ أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال