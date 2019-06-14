مدير عام مستشفى الأطفال بنغازي يستقبل مندوبا عن دولة الفاتيكان والسفارة الفلبينية

بنغازي 14 يونيو 2019 (وال) – استقبل مدير عام مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي ، أحمد العقوري، مندوبا عن دولة الفاتيكان، ومندوب السفارة الفلبينية ورئيس التمريض الفلبينى دوريس.

وأوضحت مدير مكتب الاعلام في المستشفى، هدى كويري، ان مندوب الفاتيكان طالب بابقاء الكنيسة الخاصة بهم إلى فترة أخرى مؤقتة إلى حين تجهيز مقر آخر خاص بهم .

وقالت كويري، ان العناصر الطبية الفلبينية يتمتعن بالأمن والأمان ويمارسن شعائرهن الدينية بكل حرية ويتمتعن بميزات لمساعدتهن على العمل براحة ويسر، بفضل توصيات وزارة الصحة للاهتمام بهن ومحاولة توفير جو مناسب نظرا للحاجة الى خدماتهم بالمستشفى وباقى المرافق الصحية وسعيها إلى حلحلة الأمور المتعلقة بهذه العناصر. (وال – بنغازي) ف ع/ أ د

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