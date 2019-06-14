جامعة بنغازي تنظم مؤتمر حول الشخصية الليبية

بنغازي 14 يونيو 2019 (وال) – أعلن مركز دراسات القانون والمجتمع في جامعة بنغازي، عن تنظيم ورعاية مؤتمر حول الشخصية الليبية (الأدبيات والملامح والأبعاد)، الذي سينعقد يوم غد السبت في قاعة وزارة الاقتصاد في منطقة قاريونس .

وسيسلط المؤتمر بحسب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، دكتورة جازية شعيتير، الضوء على المنظومة القيمية السائدة في المجتمع الليبي، بما لها من تأثير في بلورة أنماط سلوكية سائدة وميول ذهنية غالبة .

وأضافت شعيتير:” أن هذا المؤتمر جاء نتيجة لما أسهمت به المتغيرات المتسارعة التي حدثت في العقود القليلة الماضية في تفتق النسيج الاجتماعي، وفقدان الليبيين الثقة في أنفسهم، وتساؤلهم عما إذا كان قد بقى ما يجمع بينهم ويشكل مبعث فخر واعتزاز لهم” .

وسيناقش المؤتمر الذي سيختتم الاحد المقبل، عددا من المحاور من بينها، “مفهوم الشخصية الوطنية وعلاقته بمفهوم الهوية الوطنية”، مقارنة نقدية لأدبيات الشخصية الليبية، “دور التاريخ والجغرافيا والاقتصاد في تشكيل الشخصية الليبية”، “سيكولوجيا الشخصية الليبية”، “الشخصية الليبية من منظور المسح العالمي للقيم”، “الحماية القانونية للشخصية الليبية”، “صور الشخصية الليبية في الاعلام المحلي والعالمي.(وال – بنغازي) ف ع/ أ د

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