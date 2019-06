حذر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب رئيس مؤسسة النفط طرابلس مصطفى صنع الله من محاولاته المتكررة لتعطيل تسويق النفط.

واتهم الميهوب في تصريحات تليفزيونية، اليوم الجمعة، صنع الله بمحاولة التشويش بافتراءاته غير الصحيحة وتحركاته الداعمة لعصابات التطرف والإرهاب.

The post لجنة الدفاع النيابية تحذر صنع الله من محاولة تعطيل تسويق النفط appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية