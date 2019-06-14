مكبدة إياها خسائر كبيرة في الأرواح والآليات .. قوات الجيش تعلن إصابة  قيادي بارز في الوفاق بمعركة طريق المطار

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المركز الإعلامي للواء “73” مشاة التابع للقيادة العامة لقوات الجيش إصابة القيادي في قوات الوفاق المعترف بها دوليًا “لطفي الحراري” .

اللواء “73” أوضح أن الحراري أصيب خلال محاولة قوات الوفاق التقدم في طريق المطار، لافتة إلى أن إصابته بالغة وقدم تم بتر رجله .

وأصدر المركز الإعلامي للواء بيان قال فيه “إن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم للوفاق على نقطتي المطار، وكوبري المطار، ومنطقة الأحياء البرية، مؤكدًا تكبد قوات الوفاق خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد.

البيان أوضح أن قوة كبيرة دخلت باتجاه جسر المطار للوفاق محاولة السيطرة عليه، ومن ثم الهجوم على المطار بشكل مباشر.

وأشار البيان، إلى أن وحدات اللواء “73” مشاة قامت باستدراج قوات الوفاق للجسر ومن ثم الاستهداف بواسطة سلاح الجو والمدفعية الثقيلة والالتفاف السريع، والذي نتج عنه تأمين جسر المطار بالكامل وتدمير عدد من الآليات.

ولفت البيان، إلى أنه تم تسليم عدد من جثث لأفراد الوفاق للهلال الأحمر بطرابلس، مشيرًا إلى أنه لازال سلاح الجو يتعامل بقوة مع المجموعات التي هربت من المواجهة في عدة نقاط خلف جسر السواني، ومنطقة الكريمية.

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