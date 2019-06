آكد آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش اللواء عبدالسلام الحاسي، أن الجيش يسيطر على مواقعه الاستراتيجية وتمركزاته في مختلف المحاور وهو يتقدم إلى قلب العاصمة ببطء.

وقال الحاسي، إن خطوات الجيش بطيئة في طرابلس لتجنيب المدنيين أية مواجهات داخل الأحياء السكنية.

