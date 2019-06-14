إصابة القيادي في مليشيات الوفاق “لطفي الحراري” بمعركة طريق المطار

طرابلس 14 يونيو 2019 (وال) – قال اللواء “73” مشاة التابع للقيادة العامة لقوات الجيش أن القوات تمكنت من صد هجوم لمليشيات الوفاق على نقطتي المطار، وكوبري المطار، ومنطقة الأحياء البرية، مؤكدًا تكبد الجماعات المسلحة لخسائر لكبيرة بالأرواح والعتاد.

وأوضح، بيان للمركز الإعلامي للواء “73” مشاة، أن قوة كبيرة دخلت باتجاه جسر المطار للعدو، محاولة السيطرة عليه، ومن ثم الهجوم على المطار بشكل مباشر.

وأشار البيان، إلى أن وحدات اللواء “73” مشاة قامت باستدراج العدو للجسر ومن ثم الاستهداف بواسطة سلاح الجو والمدفعية الثقيلة والالتفاف السريع، والذي نتج عنه تأمين جسر المطار بالكامل وتدمير عدد من الآليات.

ولفت البيان، إلى أنه تم تسليم عدد من جثث من وصفهم بـ”العدو” للهلال الأحمر بطرابلس، مشيرًا إلى أنه لازال سلاح الجو يتعامل بقوة مع المجموعات التي هربت من المواجهة في عدة نقاط خلف جسر السواني، ومنطقة الكريمية.

وكشف البيان، عن إصابة للقائد الميداني بصفوف ما وصفه بالحشد الميليشياوي، لطفي الحراري، مؤكدًا أنه تم بتر رجله. (وال – طرابلس) ع ع

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