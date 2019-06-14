هدية: البرلمان بصدد اتخاذ إجراءات ضد النواب المتغيبين لفترات طويلة 

قال رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، النائب زايد هدية، إن البرلمان بصدد اتخاذ إجراءات ضد النواب الذين تغيبوا عن جلسات المجلس لفترات طويلة.

وأضاف هدية، في تصريحات صحفية أن عددا من النواب يعدون مقترحا لعرضه على البرلمان، يتعلق بالمتغيبين عن الجلسات، والنواب الذين حاولوا عقد جلسات منفصلة في طرابلس، وأن القانون ينص على انتخاب بديل من ذات الدائرة لأي عضو تسقط عضويته، مشيرا إلى أن المقترح ينص على استبداله بالمرشح الذي يليه في نفس الدائرة، نظرا لتعذر إجراء انتخابات في الظروف الحالية.

هذا وأشار هدية إلى أن محاولة بعض النواب عقد جلسة منفصلة عن المجلس في طرابلس لا تشكل أي أهمية، خاصة وأن عددهم لا يتجاوز العشرين، وأن معظمهم مقاطع للبرلمان منذ فترة طويلة.

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