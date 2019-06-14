مؤسسة النفط بنغازي: تصريحات صنع الله غير صحيحة وتعرقل عمليات التصدير

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، عن قلقها العميق تجاه التصريحات التي وصفتها بغير الصحيحة، الصادرة من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن تصريحات صنع الله تعرقل هدف المؤسسة الرئيسي في المحافظة على استمرارية عمليات الإنتاج والتصدير بشكل منتظم، وكذلك في قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع شركائها الدوليين.

وطمأنت الوطنية للنفط بنغازي شركاءها الدوليين على التزامها بسير العمليات النفطية بشكل فعال ومنتظم، لافتة إلى أن ليبيا تعيش حالة حرجة من تسلط وتغول المليشيات الإجرامية على آلية صنع القرار بشكل عام في العاصمة.

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