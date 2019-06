بالفيديو… عقيلة صالح: لا طريق للسلطة في ليبيا إلا الانتخابات

المتوسط:

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعاني لزيارة مصر للاطمئنان على مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأضاف صالح، خلال حوار له مع قناة فرانس 24، أن ” السيسي أكد احترامه للشعب الليبي و تأكيد أن البرلمان هو الممثل الشرعي للشعب الليبي و جدد دعمه للجيش في محاربة الإرهاب في طرابلس”.

وأكمل صالح، أن “البرلمان يستمد شرعيته من الشعب و لا أحد منحنا الشرعية من الخارج”.

وأوضح صالح ، أن “الجيش يتعامل باحترافية في معركة طرابلس خوفا على المدنيين لأن العاصمة مليئة بالسكان”.

وأضاف صالح ، أن “الميليشيات في طرابلس تتلقى دعم خارجي كبير مما ساهم في إطالة مدة معركة طرابلس”.

وهاجم صالح، المبعوث الأممي غسان سلامة مؤكدا أنه طرف غير محايد حيث يتواصل كثيرا مع رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج أكثر من البرلمان والجيش، بحسب قوله.

وشدد صالح على أنه لا طريق للسلطة في إلا الانتخابات فلا يوجد صراع حول كرسي الحكم، مضيفا أن التدخل الخارجي سبب طول أمد الأزمة الليبية.

