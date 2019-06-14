احتفالية في ودان لتكريم أسر شهداء القوات المسلحة

نظم بقاعة الشهداء بمنطقة ودان، احتفال لتكريم أسر شهداء القوات المسلحة، الذين قضوا في السابع من رمضان من عام 2017، إبان مواجهتهم لما يعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي.

وحضر الحفل عميد بلدية الجفرة، ورئيس مجلس الحكماء، ومدير مكتب الشهداء والجرحى، حيث ألقيت خلال الاحتفالية عدد من الكلمات التي أشادت بالبطولات والتضحيات التي قدمها هؤلاء الجنود دفاعا عن وطنهم، وعبرت عن دعم الحملة التي تقوم بها القوات المسلحة في المنطقة الغربية، كما دعت إلى ضرورة الاهتمام التام بأسر الشهداء، وفتح المجال أمام الجرحى لتلقي العلاج.

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