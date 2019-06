سلامة: فكرة الانتصار الكامل في بلد مثل ليبيا وهم و هناك حاجة لحل سياسي

المتوسط:

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، أن البعثة تكثف من مساعيها على المستويين الداخلي والخارجي أملاً في التوصل إلى وقف كامل للعمليات العسكرية في محيط طرابلس.

وقال سلامة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة مع وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجيهناوي بعد لقاء بينهما في مقر وزارة الخارجية بتونس، أن “ما نسعى إليه، داخلياً وخارجياً، هو وقف العمليات العسكرية بالكامل، مما يعني ليس فقط وقف النار، وإنما أيضاً وقف ما هو ممنوع وفق قرارات مجلس الأمن، أي المجيء بمعدات جديدة إلى الميدان من الخارج وأيضاً عدم دفع شباب جدد إلى ساحة المعركة”، حسب قوله.

وحول أخر المستجدات في طرابلس قال سلامة، أن “هناك ]في الداخل الليبي[ من يقول أنه لا يريد أن يتوقف قبل أن ينتصر انتصاراً كاملاً. ونحن قلنا وأكرر اليوم، أن فكرة الانتصار الكامل في بلد مثل ليبيا وهم، و هناك حاجة لحل سياسي، أكان باكراً أم متأخراً”.

وأشار سلامة، في معرض حديثه عن المساعي المبذولة على المستوى الخارجي في سبيل إنهاء حالة الصراع في ليبيا، إلى “إن هناك انقساماً في مجلس الأمن وأحيانا كلاماً مزدوجاً من بعض الدول، يثير شبهات على حقيقة موقفها”، مؤكداً أن الجولة الأخيرة التي قام بها والتقى خلالها بوزير الخارجية الأميركي ووزير خارجية روسيا والمسئولين الفرنسيين وأمين عام الأمم المتحدة وكافة أعضاء مجلس الأمن الحاليين، كانت مثمرة واتت ضمن مساعيه المكثفة بهدف التوصل إلى مخرج من حالة العقم التي أصابت مجلس الأمن منذ بدء الأحداث مطلع أبريل المنصرم.

وقال سلامة، “اجتمع مجلس الأمن خمس مرات، وقدم الأمين العام إحاطة له في التاسع من شهر أبريل الماضي، وقدمت أيضاً أنا أربع إحاطات لهذه الجلسات، ولم يصدر حتى قرار، ولا حتى بيان رئاسي، ولا حتى تقرير صحفي عن هذه الاجتماعات. هذا العقم يجب أن يتوقف”.

وأضاف سلامة أن هناك أمل في الأفق خاصة وأن مسؤولية مجلس الأمن الدولي تتمثل بالدفاع عن الأمن والاستقرار لدى الدول الأعضاء، قائلاً “آمل، وأقول آمل لأن لدي ما يدعوني للأمل، لم يكن لدي هذا الأمر ولكن الآن لدي ما يدعوني للأمل، بأن حالة العقم هذه ستتوقف”.

وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين حول أسباب الأمل، أشار سلامة إلى أن الأمل القائم هو نتاج لقاءاته التي تمت مؤخراً مع الدول الفاعلة في مجلس الأمن، والتي بات لديها “قدراً أكبر من الواقعية مما كنت أسمع منها في مطلع الاشتباكات،” حسب قوله.

وأوضح سلامة أن بعض الدول كانت لديها تقييمات للأوضاع العسكرية على نحو مبالغ به. “اليوم، أستطيع أن أقول أن كل الدول الكبرى، كل الدول دائمة العضوية، وطبعاً عدد من الدول غير الدائمة العضوية، لديها صورة أكثر واقعية لحال الميدان، وللمأزق العسكري الذي دخلت فيه العملية العسكرية في تخوم طرابلس والتي تستدعي العودة بسرعة لإيجاد أو التوصل إلى حل سياسي يسمح بإعادة الحياة إلى العملية السياسية”، وذلك على حد وصفه.

و أوضح الممثل الخاص، أن “هناك بعض الليبيين يعتقدون أن البعثة طرف سياسي عليها أن تأخذ موقف بالكامل مع هذا الطرف أو ذاك. هذا لم نقم به ولن نقوم به. وبالتالي نحن نحافظ على حياديتنا ونحافظ على تواصلنا مع كل الأطراف دون أي استثناء.” موضحاً أنه تحدث مطولاً بالذات “مع حفتر بعد أن قيل أنه يأخذ على البعثة الانحياز كما تحدثت مع السراج مطولاً خلال الأسبوع الماضي.”

وأكد سلامة ، أنه خلال كل لقاءاته مع الأطراف الليبية يؤكد لهم أن قد آن الأوان لكي يقوم الطرفان المتخاصمان ليس فقط بإطلاق الرصاص، ولكن بإطلاق المبادرات، وأن يقترحوا شروطهم للتوصل إلى وقف العملية العسكرية.

وأضح، أنه يخاطب الجميع بنفس المستوى بأن عليهم أن يتفاوضوا، وأن يضعوا حدودهم التفاوضية الدنيا والقصوى.

و قال سلامة ، ” نحن عموم العرب، عيننا دائماً على التدخل الخارجي. لكن هناك عدة مستويات من التدخل الخارجي.” وفصل المستويات المختلفة للتدخلات في الشأن الليبي بأن “عندما تأخذ موقفاً حاسماً من صراع داخلي، إلى جانب هذا الطرف أو لا، أنت تتدخل. تتدخل دبلوماسياً، تتدخل سياسياً، تتدخل معنوياً. هذا تدخل. وعندما تذهب أبعد وتقدم أموال أو سلاح إلخ إلى هذا الطرف أو ذاك، فهذا مستوى أعلى من التدخل. هل هذا حاصل؟ نعم. هناك ست إلى عشر دول حالياً تبيع أو تعطي أسلحة للأطراف المتنازعة في ليبيا، رغم قرار واضح من مجلس الأمن بان هذا يجب ألا يحصل. ثم لديك مستوى أكبر وهو إعطاء مشورات عسكرية من خلال خبراء توفدهم إلى هذه الدولة. هذا مستوى أعلى من التدخل. أنت موجود في الساحة ولو كخبير.

وأكد سلامة، أنه ” لحسن الحظ، لم نصل بعد إلى المستوى الأخطر. ولكن إذا وصلنا إليه، فهذا أمر خطير جداً على ليبيا، لأن ليبيا ستتحول إلى مجرد ساحة لحرب الآخرين وهذا أمر لا أتمناه ولا تتمناه أنت لأخوتنا في ليبيا”.

The post سلامة: فكرة الانتصار الكامل في بلد مثل ليبيا وهم و هناك حاجة لحل سياسي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية