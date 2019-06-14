انقطاع جسر الشلال سبب معاناة للمواطنين في الوصول إلى مزارعهم

يعاني أهالي وسكان وادي درنة، أو ما يعرف بوادي الشواعر، من صعوبة التنقل، بعد أن انقطع الطريق الواصل بين مزارعهم ووسط المدينة، والشهير بجسر الشلال، والذي تعرض للدمار الكامل بعد تفجيره من قبل الجماعات الإرهابية، أثناء العمليات العسكرية للجيش لتحرير المدينة.

الأهالي وأصحاب المزارع لم ينتظروا الجهات الرسمية لصيانة هذه الطريق، بل تكاتفوا وبمجهوداتهم الشخصية وعلى حسابهم الخاص بردم الطريق، وتمرير أنابيب كبيرة لتصريف مياه الأمطار، وقاموا بفتح مسار من الجبل المقابل للشلال، لكي تتمهد الطريق لعبور مركباتهم وآلياتهم الزراعية لتسويق منتجاتهم في مواسم إنتاج الفاكهة.

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