سيالة يجري سلسلة اتصالات مع نظرائه لبحث هذه الملفات

أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الكويت صباح الخالد الحمد الصباح، الذي ترأس بلاده رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر.

هذا وأوضحت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية، أن سيالة أجرى عددا من الاتصالات الهاتفية بكل من وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ووزير الخارجية الجزائري صابري بوقادوم اللذان أطلعاه على نتائج الاجتماع الثلاثي على مستوى وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر.

كما بحث سيالة، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف سبل تسوية الأزمة في ليبيا، والمبادرات التي تسعى حكومة الوفاق لإطلاقها من أجل وقف الاشتباكات وحماية المدنيين.

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