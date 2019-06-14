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سيالة يجري سلسلة اتصالات مع نظرائه لبحث هذه الملفات

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الكويت صباح الخالد الحمد الصباح، الذي ترأس بلاده رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر.

هذا وأوضحت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية، أن سيالة أجرى عددا من الاتصالات الهاتفية بكل من وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ووزير الخارجية الجزائري صابري بوقادوم اللذان أطلعاه على نتائج الاجتماع الثلاثي على مستوى وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر.

كما بحث سيالة، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف سبل تسوية الأزمة في ليبيا، والمبادرات التي تسعى حكومة الوفاق لإطلاقها من أجل وقف الاشتباكات وحماية المدنيين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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  • شر البلية ما يضحك سيالة ليس له نظير فى اى دولة فى العالم فهو مفوض من رئيس حكومة لم يحظى بثقة النواب كذلك باقى وزراء نفايات النفاق لا شرعية بمقاييس الديمقراطية فى اى دولة محترمة ولكن العجب كل العالم فيما فعله الارهابى سلامة فى ليبيا حكومة غير شرعية يسميها الوفاق مين غير وفاق بعد انسحاب 4 من اعضاء المجلس الرئاسى وبالتالى سقوط الوفاق وكمان لم لم يحصل على موافقة البرلمان حسب اتفاق الصخيرات منتهى الصلاحية بمرور اكثر من عامين سلامة جعل الوضع فى ليبيا عك فى عك ولا شرعية الا لمجلس النواب والجيش الوطنى المكلف منه بتهيئة البلاد عقب التحرير لانتخابات برلمانية ورئاسية ومن يقبل بغير ﻻيمكن ان يكون ليبيا شريفا عنده ذرة كرامة اما سيالة فبوجهين فقال سابقا ان المشير هو قائد الجيش الوطنى ثم غير اقواله عندما سال لعابه امام المال والمنصب عيب على ذقنك ياسيالة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الناس ذو الوجهين ياتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه

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