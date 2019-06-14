معيتيق: حفتر يريد العودة بالبلاد إلى حقبة حكم القذافي

اتهم النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر بالسعي إلى الوصول لحكم ليبيا.

وقال معيتيق في رده على سؤال خلال حوار أجرته معه قناة فوكس نيوز الأمريكية، “إن حفتر رجل عسكري ليس لديه خطط للبلد يريد فقط التحكم في البلد، حفتر لا يؤمن بالديمقراطية ولا الانتخابات أو التعاون مع المجتمع الدولي، لتحقيق الرخاء في ليبيا، ويريد العودة بالبلاد إلى حقبة حكم القذافي”، بحسب تعبيره.

وأضاف معيتيق، “عندما تشكلت حكومتنا كان معدل الإنتاج النفطي مائة وعشرون ألف برميل يوميا، وهذا الإنجاز هو نتيجة لجهود حكومة الوفاق واستثماراتها في هذا المجال، عندما بدأت حكومتنا عملها بعض المدن مثل سرت كانت محتلة من قبل تنظيم داعش، لا نجدهم اليوم، وما قام به حفتر هو جلب قواته من مسافة ألف وخمسمائة كم للهجوم على عاصمة ليبيا، مما اضطر قواتنا لحماية العاصمة، وهذا سمح لتنظيم داعش بالظهور مجددا في مناطق أخرى في ليبيا والتحرك بحرية، وقد خلق هذا مشكلة قد تستمر لفترة طويلة لا نريد أن نرى سيناريو في ليبيا مماثل لما حدث في سوريا”، بحسب قوله.

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