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برلماني: مصر تحاول تقديم حلولا واقعية للأزمة في ليبيا

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي ، أن دول الجوار لن تقدم أي مبادرة لحل الأزمة في ليبيا في ظل الأوضاع الحالية بسبب وضع الجزائر المضطرب وكذلك تونس التي يسيطر عليها الإخوان بينما مصر تحاول أن تقدم حلولاً واقعية للأزمة في ليبيا.

وأضاف  السعيدي، في تصريحات صحفية له، أن الجيش هو من يحدد ساعة وقف القتال في طرابلس ولا أحد يقرر عنها ذلك.

وأكمل السعيدي، أن دول الجوار تحاول أن تبعث رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن “ليبيا تحتاج لحل سياسي وليس عسكري عندما تسيطر الجيش على طرابلس وتعود لأهلها”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • الاخوان هم من يروجون لاكذوبة الحل العسكرى بينما اعلن المشير حفتر انه مستعد لاجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بمجرد التحرير تحت اشراف دولى اما الحل العسكرى بمعنى ان يحكم مجلس عسكرى دون اى اجراء اى انتخابات فالكل يرفضه واولهم مؤيدوا الجيش الوطنى الذين رفضوا هيمنة المليشيات ومنعها اجراء انتخابات حرة

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