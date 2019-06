المتوسط:

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي ، أن دول الجوار لن تقدم أي مبادرة لحل الأزمة في ليبيا في ظل الأوضاع الحالية بسبب وضع الجزائر المضطرب وكذلك تونس التي يسيطر عليها الإخوان بينما مصر تحاول أن تقدم حلولاً واقعية للأزمة في ليبيا.

وأضاف السعيدي، في تصريحات صحفية له، أن الجيش هو من يحدد ساعة وقف القتال في طرابلس ولا أحد يقرر عنها ذلك.

وأكمل السعيدي، أن دول الجوار تحاول أن تبعث رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن “ليبيا تحتاج لحل سياسي وليس عسكري عندما تسيطر الجيش على طرابلس وتعود لأهلها”.

The post برلماني: مصر تحاول تقديم حلولا واقعية للأزمة في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية