روسيا تكشف عن مبادرة لحكومة الوفاق لحل الأزمة

كشفت وزارة الخارجية الروسية، أن حكومة الوفاق بدأت في التحضير لمبادرة جديدة لتسوية الأزمة الليبية في البلاد. جاء ذلك خلال بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية قالت فيه، إنه خلال اتصال هاتفي تلقاه المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة تحضير مبادرات جديدة، أبلغ سيالة، بوغدانوف عن تحضير مبادرات جديدة من قبل حكومة الوفاق لتسوية الأزمة الليبية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

