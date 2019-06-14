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الحويج: هذه هي الإجراءات الأولية المتخذة فور تحرير طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشف وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، أن الإجراءات الأولية الذي ستقوم بها الحكومة المؤقتة، فور تحرير القوات المسلحة الليبية طرابلس، هي جمع السلاح من المدنيين والتشكيلات المسلحة، وإعادة بناء الدولة وتفعيل القوانين والمحاكم، تمهيدًا لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية وبلدية. وقال الحويج في تصريحات لموقع “المونيتور”، “إن معركة تحرير طرابلس والمنطقة الغربية، لن تتوقف ما دامت الميليشيات لم تُسلم سلاحها غير الشرعي إلى الجيش الليبي، يمكننا التفاوض مع من لا يملك شرعية من الشعب الليبي، ولا يملك قراره بيده”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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