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الناطق باسم “عمليات الكرامة”: “الوفاق” تنقل مقراتها إلى مصراتة بدلا من طرابلس

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد العميد خالد المحجوب الناطق باسم غرفة عمليات الكرامة، أن ” هناك معلومات متوافرة تفيد باستعدادات وزارة الداخلية في حكومة الوفاق للانتقال إلى مدينة مصراته لمباشرة العمل من هناك”.

وأضاف المحجوب، في تصريحات له، أن “حكومة الوفاق تبحث عن مقرات في مصراته أيضا، خشية قطع الطريق عليه بعدما فقدت  قواتها القدرة على المواجهة”.

وأكمل المحجوب،  أن الجيش رصد ضرب عشوائي بصاروخ أرض جو ” لمنطقة “قصر بن غشير، وهو يمثل جريمة بحق المدنيين، حيث أطلق بشكل عشوائي دون إحداثيات.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • بدلا من تضييع الوقت عليهم ان ينقلوا مكاتبهم الى اسطنبول بين ببوت الدعارة لان الجيش الوطنى سيحرر مصراطة ايضا بعد طرابلس وسيتم حتما القبض عليكم وتسليمكم للمدعى العسكرى بمساعدة اسر ضحاياكم فى مصراته الذين سيفتكوا بكم كما اهلكتم شبابهم فى معركة خاسرة من البداية

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  • هناك معلومات متوافرة تفيد باستعدادات وزارة الداخلية في حكومة الوفاق للانتقال إلى مدينة مصراته لمباشرة العمل من هناك”.؟؟
    =:بعض من المصاريط يحلمون بأن تكون مصيريتتهم عاصمة لليبيا ؟ وهذا حلم لن يتحقق كما بعدت السماء على الأرض ؟

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