الناطق باسم “عمليات الكرامة”: “الوفاق” تنقل مقراتها إلى مصراتة بدلا من طرابلس

أكد العميد خالد المحجوب الناطق باسم غرفة عمليات الكرامة، أن ” هناك معلومات متوافرة تفيد باستعدادات وزارة الداخلية في حكومة الوفاق للانتقال إلى مدينة مصراته لمباشرة العمل من هناك”.

وأضاف المحجوب، في تصريحات له، أن “حكومة الوفاق تبحث عن مقرات في مصراته أيضا، خشية قطع الطريق عليه بعدما فقدت قواتها القدرة على المواجهة”.

وأكمل المحجوب، أن الجيش رصد ضرب عشوائي بصاروخ أرض جو ” لمنطقة “قصر بن غشير، وهو يمثل جريمة بحق المدنيين، حيث أطلق بشكل عشوائي دون إحداثيات.

