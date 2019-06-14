تعليم الوفاق تبحث التعاون الأوروبي لتطوير العملية التعليمية

اجتمع وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، اليوم الجمعة، مع سفير الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا ألن بوقيجا في العاصمة التونسية. وتناول الاجتماع تطوير سبل التعاون بين الاتحاد الاوروبي وليبيا في تطوير العملية التعليمية، وتركز على اعادة تفعيل مشروع الاتحاد الاوروبي لتطوير التعليم التقني في ليبيا الذي يشرف على تنفيذه المجلس الثقافي البريطاني بتمويل من الاتحاد الأوروبي، حيث تمت مناقشة الصعوبات التي تواجه المشروع حالياً والعمل على إيجاد حلول سريعة لها والبدء في تنفيذ المشروع في أقرب وقت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية