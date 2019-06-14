وزير التعليم يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي إعادة تفعيل مشروع تطوير التعليم التقني

بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ألن بوقيجا، خلال اجتماع جمعهما في تونس سبل التعاون بين الاتحاد وليبيا في تطوير العملية التعليمية.

وأوضح بيان لوزارة التعليم اليوم، أن اللقاء تركز على إعادة تفعيل مشروع الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم التقني في ليبيا، الذي يشرف على تنفيذه المجلس الثقافي البريطاني بتمويل من الاتحاد، وتمت مناقشة الصعوبات التي تواجه المشروع حالياً والعمل على إيجاد حلول سريعة لها والبدء في تنفيذ المشروع في أقرب وقت.

حضر اللقاء وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات الدكتور محمد النوير، ومدير مكتب التعاون الدولي الدكتور سلطان عبدالنبي والدكتور مختار جويلي مستشار التعليم التقني في الوزارة ومدير المجلس الثقافي البريطاني بن لوتين ومستشاريه ومدير المشروعات والتعاون الدولي لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

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