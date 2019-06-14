مدير مستشفى طب وجراحة الأطفال ببنغازي يستقبل مندوبي عن الفاتيكان والسفارة الفلبينية

بنغازي 14 يونيو 2019 (وال)- استقبل مدير عام مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي أحمد العقوري، مندوبًا عن دولة الفاتيكان، ومندوبًا عن السفارة الفلبينية، ورئيسة التمريض الفلبينية السيدة دوريس، مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة الدكتور إسماعيل العيضة.

وقالت مدير مكتب الإعلام في المستشفى هدى كويري، إنه خلال الاجتماع الذي عقد الأربعاء بمكتب مدير العام، طالب فيه مندوب الفاتيكان بإبقاء الكنيسة الخاصة بهم إلى فترة أخرى مؤقتة، إلى حين تجهيز مقر آخر خاص بهم .

وأضافت هدى كويري أن العناصر الطبية الفلبينية يشّعرن بالأمن والأمان، ويُمارسن شعائرهن الدينية بكل حرية، ويتمتعن بميزات لمساعدتهن على العمل براحة ويسر، وذلك بفضل توصيات وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، ومحاولة توفير جو مناسب نظرًا للحاجة إلى خدماتهم بالمستشفى، وباقي المرافق الصحية، وسعيًا إلى حلحلة كافة المشاكل المتعلقة بهذه العناصر .(وال- بنغازي) ف ع/ ر ت

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