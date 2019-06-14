الجهيناوي وسلامة يدعوان إلى إستئناف العملية السياسية في ليبيا

مثلت مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي أهم محاور اللقاء الذي جمع, اليوم الجمعة ،بمقر الوزارة في العاصمة التونسية وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي بالممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسّان سلامة.

وقدم وزير الخارجية التونسي للمسؤول الأممي بسطة عن نتائج الاجتماع الوزاري التشاوري السابع لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر حول ليبيا المنعقد بتونس يوم 12 جوان الجاري، مذكّرا بأن البيان الصادر عقب الاجتماع عكس انشغال الدول الثلاث لاستمرار المواجهات العسكرية في ليبيا وحرصها على القيام كل من جهتها بالاتصال بمختلف الأطراف ذات العلاقة بالملف الليبي, وخاصة الدول الكبرى الفاعلة في إطار مجلس الأمن الدولي, وبمختلف الأطراف الليبية للعمل على وقف الاقتتال واستئناف المسار السياسي.

كما جدد الجهيناوي, وفق بيان لوزارة الخارجية, انشغال تونس وقلقها لتواصل تردي الأوضاع الأمنية والانسانية في ليبيا, ولغياب موقف فاعل من مجلس الأمن الدولي نتيجة عدم الانسجام بين أعضائه، منوها في الآن نفسه بالجهود الكبرى التي يبذلها المبعوث الأممي غسان سلامة لدى مختلف الأطراف والجهات، لوقف الاقتتال واستئناف المسار السياسي الذي كان من المفترض أن يحقق أشواطا كبرى على درب المصالحة الليبية.

بدوره أحاط غسان سلامة وزير الخارجية التونسية علما بالجهود التي يبذلها والاتصالات التي يجريها مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلية لحثها على لعب دور أكثر فاعلية في تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع في ليبيا وحثها على إنهاء الاقتتال والعودة إلى الحوار.

كما أكد سلامة تواصله مع طرفي النزاع في ليبيا وسعيه إلى إقناعها بأن الوقت حان لوقف الأعمال العسكرية والعودة إلى طاولة الحوار خاصة بعد تردي الأوضاع الانسانية بعد سقوط أكثر من 670 قتيل وإصابة ثلاثة آلاف أخرين ونزوح عشرات الآلاف.

وعبر سلامة في هذا السياق عن أمله في أن تفضي الاتصالات الجارية إلى نتائج إيجابية ملموسة، خاصة وأنه لمس لدى الدول الكبرى ولدى طرفي النزاع العسكري قراءة أكثر واقعية ووضوح للوضع الميداني في ليبيا وخاصة على مشارف العاصمة طرابلس، ما يستدعى استئناف العملية السياسية في أقرب الأوقات.

وأكد سلامة بأن لديه قناعة راسخة بأن دول الجوار الليبي الرئيسية الثلاث وخاصة تونس لا مصلحة لها إلا عودة الاستقرار إلى ليبيا.

جدير بالذكر أن البيان الصادر عن اللقاء التشاوري السابع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي الثلاث الذي انعقد بتونس يوم 12 جوان الجاري جدد الدعوة إلى وقف الإقتتال في ليبيا وإستئناف المسار السياسي ورفض التدخل العسكري الأجنبي في الأزمة.

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