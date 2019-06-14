المشري يجري مكالمة هاتفية مع الجهيناوي

أجرى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي. وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أن المشري هنأ خلال المكالمة الجمهورية التونسية بحصولها على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، وتناول الطرفان تطورات الوضع في ليبيا، وتأثير ذلك على دول الجوار.

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